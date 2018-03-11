هذا موعد إصدار الـPlaystation 5!

A + A -



مع تزايد الشائعات التي تتحدث عن إطلاق شركة “سوني” لـ”وحدة تحكم العاب جديدة ” تحمل اسم “Playstation 5″، أشار موقع “ذا صن” البريطاني، نقلاً عن تحليلات مختصين، إلى أنّ الموعد المتوقع لإصدار الـPS5 هو عام 2020.



وبحسب المحلل “Mat Piscatella” لدى مكتب الدراسات “NPD Group” المتخصص في سوق ألعاب الفيديو، فإن مبيعات المنصة الحالية لسوني PS4 تحقق أرقاما جيدة للشركة اليابانية، وأنه من المتوقع أن يصل حجم مبيعات هذه المنصة إلى ما يفوق 100 مليون وحدة في 2019.



ويشير المحلل إلى أن سوني ستطلق النسخة الجديدة من المنصة PS5 في أفق العام 2020، أي بعد 7 سنوات من صدور PS4.