أشهر خوذ الواقع الافتراضي لعام 2018

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ذكر موقع شركة "Valve" المتخصصة بتطوير ألعاب الفيديو أن خوذة "Oculus Rift" الأخيرة أصبحت الأشهر هذا العام من بين خوذ الواقع الافتراضي الموجودة في الأسواق.

ووفقا للبيانات التي حصلت عليها الشركة من محبي ألعاب الفيديو فإن خوذة "Oculus Rift" الجديدة تخطت بشعبيتها خوذة "HTC Vive" هذا العام، حيث وصلت نسب مبيعاتها وسط محبي التقنية إلى 47. 31%.

وتشير البيانات الأخيرة للشركة أيضا إلى أن خوذ "HTC Vive" للواقع الافتراضي هذا العام اجتذبت نحو 45.38 % من محبي ألعاب الفيديو، أي أقل بـ 1% من النسبة التي حققتها العام الماضي، بينما أعرب 5.36 من هواة هذا النوع من الألعاب عن اهتمامهم بخوذ مايكروسوفت للواقع الافتراضي.