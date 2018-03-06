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معظم مستخدمي "آيفون" يرفضون تحديث هواتفهم لهذه الأسباب

6
MARCH
2018
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أظهر استطلاع جديد للرأي، الأسباب الرئيسية وراء امتناع عدد من المستخدمين عن ترقية هواتفهم الذكية "الآيفون" إلى "آيفون 8" و"آيفون X".

أجري الاستطلاع على 1500 من مالكي "آيفون"، فكشف عن أن أكثر الأسباب شيوعا وراء عدم الرغبة في التحديث، هو "رضاهم عن هواتفهم الحالية وأنها تعمل بشكل جيد"، وهي الإجابة التي اختارها 44% من المشاركين، بحسب موقع "9to5mac".
بينما أجاب 31% من المشاركين في الاستطلاع، أن "هواتف آيفون الجديدة باهظة الثمن"، ليكون هذا هو السبب الثاني من عدم تحديثهم.

أما السبب الثالث والأخير، فكان "عدم امتلاك "آيفون X" لشاشة كبيرة"، وهي الإجابة التي أجمع عليها 8% فقط من المشاركين في استطلاع الرأي.

وأشار من أجروا الاستطلاع، بأن شركة "أبل" ستحل 39% من شكاوي المستخدمين خلال العام الجاري 2018، وذلك بتوفير لهم هاتف بسعر رخيص، وهاتف آخر بشاشة أكبر.

ومن المتوقع أن تطرح "أبل" ثلاثة هواتف جديدة خلال العام الحالي، منها "آيفون X بلس"، بشاشة 6.5 بوصة، ونموذج آخر منه بشاشة إل سي دي طولها 6.1 بوصة، بالإضافة إلى نسخة محسنة من هاتف "آيفون X" الحالي.


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