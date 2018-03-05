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13 رمزا سريا تفتح ميزات خفية في هاتفك

5
MARCH
2018
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قال موقع "بي سي ماغ" إن الرموز السرية تخفي عدد كبيرا من الميزات في الهواتف الذكية. وغالبا لا يتم ذكر هذه الرموز في الكتب المرفقة مع هذه الأجهزة.
 
وفيما يلي بعض الرموز السرية التي تفتح ميزات خفية في هاتفك:
 
1- *3001#12345#* : اطبع هذا الرقم واضغط على زر الاتصال وستحصل على معلومات ومعطيات حول الشبكات المحلية.
 
2- *#0*# : هذا الرمز يشتغل على أندرويد ويتيح تعديل بعض الإعدادات الخاصة بالكاميرا الأمامية واهتزاز الهاتف.
 
3- *#06# : يقدم هذا الرمز رقم "IMEI" الخاص بهاتفك. ويتم استعمال هذا الرقم في حال تمت سرقة هاتفك من أجل تحديد مكانه.
 
4- *#67# : يمنحك هذا الرقم إمكانية إدخال رقم هاتف معين، يتم تحويل المتصل إليه تلقائيا، في حال اتصل بك ووجدك مشغولا.
 
5- *#61# : يساعد هذا الكود على تعديل بعض خصائص المكالمات الواردة.
 
6- *646# : يشتغل الكود في حال كنت قد فعلت إحدى باقات الاتصالات على جهازك. ويتيح الكود معرفة عدد دقائق الاتصال المتبقية في باقتك.
 
7- *225# : يستخدم في نفس الحالة السابقة لمعرفة قيمة فاتورتك.
 
8- #31# : إذا أردت إخفاء رقمك عن تطبيق Caller ID، استخدم هذا الكود.
 
9- *3282# : هذا الرمز يقدم تفاصيل فاتورتك بالتدقيق.
 
10- *5005*7672# : سيخبرك هذا الرمز برقمك الخاص عند مركز العملاء في حال أردت التواصل معه.
 
11- *43# : لتفعيل خاصية الانتظار عند ورود أي مكالمة. يمكنك إلغاء الخاصية من خلال إدخال #43#.
 
12- *#7353# : يعرض هذا الرمز "قائمة الاختبار السريعة"، بغية اختبار إحدى خصائص الهاتف مثل الكاميرا أو الموسيقى أو البلوثوت أو المتحدث (سبيكر).
 
13- *#1234# : يشتغل فقط على هواتف غالاكسي. ويقدم لك قائمة البرامج المثبتة حاليا على هاتفك.
 
 
 
 
 
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