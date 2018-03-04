هذه التطبيقات دليل الخيانة!

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كثيراً ما يلجأ الأشخاص الذين يخونون شركائهم، للبعد عن استخدام التطبيقات الأكثر شيوعًا عند التحدث للطرف الآخر. وحسب الإحصائية التي أجريت على ألفي شخص ممن يخونون شركائهم، يفضل 28% من المشاركين استخدام تطبيق "KIK"، بينما يستخدم 23 بالمئة منهم تطبيق "سناب شات".

ويضم تطبيق "kik" نحو 300 مليون مشترك وينتشر بشكل أوسع بين المراهقين في الولايات المتحدة. ويأتي تطبيقا "فيسبوك ماسنجر" و "واتساب" في مركزين متأخرين بنسبتي 18 و10 بالمئة على الترتيب. ويبتعد المنخرطين في علاقات أخرى ويخونون شركائهم عن التطبيقات الشائعة خوفًا من انكشاف أمرهم.





