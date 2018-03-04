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حيلة جديدة لحذف الرسائل من واتساب حتى بعد مرور ساعة

4
MARCH
2018
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قررت إدارة تطبيق واتساب، توسيع المدى الزمني لحذف أي رسالة قبل أن يقرأها الشخص المتلقي، إلى ساعة كاملة، يمكن خلالها حذف رسالتك من أجهزة الجميع وليس فقط من جهازك.

كانت واتساب أتاحت في تشرين الثاني الماضي خاصية حذف الرسائل المرسلة خلال مدة 7 دقائق فقط. ويبدو أن هذه الدقائق لم تكن كافية للمستخدمين، ونجح بعضهم في ابتكار حيلة لحذف الرسائل حتى بعد مرور ٧ دقائق.

واضطرت واتساب في النهاية إلى الرضوخ ليكون الحذف شرعيا بدلا من اللجوء إلى الحيل.

ووفقا لبوابة عالم التقنية، كانت الخدمة تدعم حذف الرسائل خلال 420 ثانية فقط أي 7 دقائق كاملة، أما الآن فإنها تدعم الحذف خلال 4096 ثانية أي 68 دقيقة أي ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية، وهذا وقت كافي لحذف الرسائل من أجهزة كافة المتلقين.

الميزة الجديدة متاحة حالياً في النسخة التجريبية رقم 2.18.69 من التطبيق على أندرويد وستتاح لاحقاً على النسخة النهائية لأجهزة أندرويد و آيفون.

وأظهرت النسخ التجريبية الأخيرة اختبارات جديدة تجريها واتساب على بعض المزايا من بينها إضافة وصف للمجموعات بحيث يمكن لأي شخص الضغط على اسم المجموعة لقراءة وصف حولها بالتالي معرفة اهتمامات المجموعة قبل المشاركة فيها.

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