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إذا سقطَ هاتفك بالماء.. 8 خطوات لإصلاحه و4 محظورات ابتعد عنها

3
MARCH
2018
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تتسابق شركات الهواتف الذكية، في تقديم أجهزة مدعومة بميزة مقاومة الماء، لكن هذه الميزة لا تزال بعيدة عن معظم الهواتف.

وعادة عندما تسقط هواتفنا في الماء أو تتعرض للبلل، فإننا نعتبر أن ذلك هو النهاية، لكن موقع "أندرويد بيت" التقني، يقدم مجموعة من النصائح ربما تفيد في إنقاذ هاتفك من الموت:

قائمة الممنوعات:

1- لا توصل هاتفك بالشاحن

2- لا تحاول تشغيله أو الضغط على أي زر

3- لا تهزه

4- لا تستعمل السيشوار

خطوات العلاج:

1- اغلق الهاتف.

2- انزع الغطاء الخلفي للهاتف، إذا كان موجودا، أو أي أغلفة واقية أو حافظات خاصة بالهاتف، واستخرج البطارية إذا كان من الممكن إزالتها، وبطاقات الذاكرة والاتصالات.

3- استخدم قطعة قماش قطنية، بعد نزع كل القطع التي يمكن فصلها عن الهاتف، لتجفيفه، ثم لفه بمناديل المطبخ فائقة الامتصاص، لامتصاص أكبر قدر من المياه، وابدأ بعدها بتحريكه برفق في جميع الاتجاهات لاستخراج أكبر قدر من المياه من الهاتف.

4- إذا كانت المياه تسربت بصورة أكبر داخل الهاتف، يمكنك أن تضعه بالكامل في مكان يمتص أي رطوبة أو مياه، مثل أن تضعه في طبق ممتلء بالأرز النيء.

5- اتركه تماما حتى تضمن أنه جف بصورة كاملة لمدة يوم أو يومين.

6- بعد يومين استخرج الهاتف من الأرز، وركب الأجزاء التي فصلتها مثل البطارية وغير ذلك، وابدأ بتشغيله.

7- إذا لم يعمل معك الهاتف، جرب أن تضعه على الشاحن، فإذا لم يشحن أيضا، فهذا يعني أن البطارية تضررت ويجب تغييرها.

8- إذا فتح الهاتف بصورة طبيعية، عليك أن تراقب عمله لعدة أيام، وإذا ظهرت عليه أي أعراض غير طبيعية، فينبغي عليك أن تأخده سريعا إلى أقرب مركز صيانة.

مصراوي

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