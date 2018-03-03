امنع «واتساب» من استخدام بياناتك الخلوية ..

A + A -

يعد تطبيق «واتساب» من أكثر التطبيقات الهاتفية انتشارًا؛ وإلى جانب كونه تطبيق مراسلة ممتازًا؛ يستخدمه الكثيرون في إرسال العديد من الملفات والتحقق من البريد الإلكتروني أو ربما مشاهدة الفيديو على يوتيوب.

وخلال قيامك بتلك الأنشطة على «واتساب» يمكن أن تستهلك تلك العملية الكثير من البيانات الخلوية الخاصة بك دون أن تكتشف الأمر.

ونشر موقع aitnews؛ طريقة بسيطة وسهلة لمنع «واتساب» من استخدام بياناتك الخلوية، وجاءت كالتالي:

*افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.

*انقر على النقاط الثلاث الموجودة في أعلى يسار الشاشة.

*اختر الإعدادات.

*اضغط على خيار استخدام البيانات والتخزين.

*انتقل إلى الخيار الثالث الذي يأتي بعنوان أثناء التجوال.

*عطل الخيارات التي ظهرت أمامك، الصور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو والمستندات.

*أكد العملية السابقة عن طريقة النقر على زر الموافقة.

*مرر للأسفل الآن وفعِّل خيار الاستخدام القليل للبيانات.

وبهذه الخطوات البسيطة تم تعطيل التحميل التلقائي لأي نوع من الملفات، الصور، الصوت، الفيديو أو المستندات، عند استخدام البيانات الخلوية.





aitnews