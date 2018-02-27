ثغرة في "واتس آب" تتيح باستباحة الخصوصيات!

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كشف تقرير جديد أن الرسائل النصية التي ترسل عن طريق الخطأ، ويتم حذفها بسرعة من تطبيق واتس آب، يمكن قراءتها بسهولة من قبل المتلقي، بعد أن تحذف من قبل المرسل.

فقد تم اكتشاف ثغرة ضمن الميزة التي طرحها تطبيق واتس آب أواخر العام الماضي، تتيح استعادة الرسائل المحذوفة.

وكان موقع التكنولوجيا الهولندي "ذي نكست ويب"، أول من لاحظ هذه الثغرة وأبلغ عنها، حيث أن الرسائل المحذوفة تظل ظاهرة حتى بعد حذفها سواء في المحادثات الخاصة أو المجموعات ضمن تطبيق واتس آب.

وعلى الرغم من أن الرسالة الأصلية تختفي، ويحل محلها نص يتضمن "تم حذف هذه الرسالة"، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على الرسائل المقتبسة، أي عندما يكون شخص ما قد نقل بالفعل النص الذي تريد حذفه، حيث لاحظ الموقع أن الرسائل المقتبسة في دردشات المجموعة لا تزال تظهر في علامات الاقتباس، حتى بعد أن تم محوها، كما ينطبق الأمر ذاته على المحادثات الخاصة.

وكانت واتس آب قد أعلنت عن ميزتها الجديدة، التي تتيح حذف الرسائل في غضون 7 دقائق ما لم يقرأها المتلقي، في أكتوبر 2017، إلا أنه لم يكن متوقعا أن الميزة لا تعمل بشكل جيد في ما يتعلق بالاقتباسات.

وحتى الآن لم تعلّق الشركة على هذه الثغرة.