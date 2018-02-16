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بهذه الطريقة توقفون التخزين التلقائي لصور واتسآب على الهاتف

16
FEBRUARY
2018
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تُوفّر التحديثات الجديدة في واتسآب العديد من الوظائف المفيدة، لكنها تجلب معها في بعض الأحيان خصائص مزعجة، مثل ظهور صور لم يلتقطها المستخدم، بين الصور المخزنة في تطبيق الصور على هاتف آيفون، والتي تكون مرسلة من جهات الاتصال بتطبيق التراسل الشهير، ما يتسبب في سرعة امتلاء مساحة التخزين.
 
وللحيلولة دون تخزين صور واتسآب في تطبيق الصور، يتعين على المستخدم تغيير الإعدادات في الشريط السفلي، وتوجد البنود المطلوبة تحت قائمة الدردشة "Chats"، حيث يعمل البند "Save Incoming Media" على التنزيل التلقائي لجميع الصور ومقاطع الفيديو، التي ترسل في الذاكرة.
 
وإذا عُطل هذا البند، لن تخزّن أي صور خارجية في تطبيق الصور على هاتف آيفون.
 
ويمكن للمستخدم تنزيل بعض الصور بالطريقة التقليدية بالنقر على الصورة المطلوبة لفترة طويلة نسبياً، ثم نقر بند "Save" في قائمة السياق، التي تظهر بعد ذلك، وتعمل هذه الإجراءات على نقل الصورة المحددة إلى الذاكرة الداخلية بالهاتف الذكي.
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