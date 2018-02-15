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لمستخدمي آيفون فقط.. واتساب يطور ميزة جديدة لمكالمات الفيديو

15
FEBRUARY
2018
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في تحديثه الجديد طور تطبيق واتساب خاصية جديدة من شأنها أن توفر الوقت لمستخدمي خدمة الرسائل والاتصالات وتجعلها أسهل في الاستخدام.

وذكر موقع WABetaInfo أن هذه الخاصية الجديدة التي طال انتظارها سوف تمكن المستخدمين من التبديل بين المكالمات الصوتية العادية ومكالمات الفيديو أثناء المكالمة دون الحاجة إلى غلق المكالمة الصوتية، كما هو الحال في تطبيق سكايب.

وذلك عن طريق الضغط على أيقونة الكاميرا التي سيتم تفعيلها في الجزء السفلي من الشاشة أثناء إجراء المكالمة الصوتية، وبالتالي يمكن دعوة الشخص الآخر إلى الانتقال إلى مكالمة الفيديو. وفي حالة رفضه، سوف تستمر المكالمة الصوتية بشكل طبيعي، وإذا قبل فسوف تتحول المكالمة تلقائياً إلى مكالمة فيديو.

مستخدمو أجهزة آبل فقط يمكنهم الاستفادة قبل غيرهم من خاصية واتساب الجديدة

ونقلا عن النسخة الألمانية لموقع Business Insider، يمكن لمستخدمي نظام التشغيل iOS بدءً من الإصدار 2.18.22 التمتع بخاصية واتساب الجديدة. أما مستخدمو نظام التشغيل أندرويد فيجب أن ينتظروا بعض الوقت، لأنه يبدو أن خاصية التبديل بين المكالمات الصوتية والفيديو ليس متاحاً حتى الآن إلا في إصدار Beta.

كما أضاف موقع WABetaInfo أيضاً أن مستخدمي تطبيق واتساب سوف يمكنهم قريباً إجراء مكالمات جماعية بالصوت وبالفيديو مع عدة أشخاص في وقت واحد. إلا أن التبديل بين مكالمات الصوت والفيديو في هذه المكالمات الجماعية قد لا يكون ممكناً.

المصدر: هاف بوست عربي

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