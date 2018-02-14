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2 مليار دولار خسائر في انتظار فيسبوك وغوغل

14
FEBRUARY
2018
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يواجه عملاقا صناعة المحتوى الإلكتروني فيسبوك وغوغل، خطر التعرض لخسائر فادحة تقدر بنحو 2 مليار دولار وذلك بعد أن هدد كبار المعلنين بسحب أعمالهم من الشركتين.
 
وذكرت صحيفة لوس أنغلوس تايمز الأمريكية أن شركة Unilever، إحدى كبريات شركات الإعلانات في العالم هددت بسحب أعمالها من فيسبوك وغوغل، في حال أن لم تتخذ الشركتان إجراءات فعالة لوقف ما أطلقت عليه "المحتوى الخبيث".
 
وحددت الشركة للصحيفة الأمريكية المقصود بالمحتوى الخبيث، وذكرت أنه يشتمل على الأخبار المفبركة والمحتوى المشجع على العنصرية والمحتوى الجنسي والمصدر للأفكار الإرهابية والكراهية، والمحتوى الضار بالأطفال.
 
وتشكل شركة Unilever أحد أكبر المعلنين على شبكة الإنترنت، إذ أنها أنفقت العام الماضي فقط نحو 9.5 مليار دولار لتسويق منتجات شركات عالمية، خصصت من هذا المبلغ نحو 2.5 مليار دولار للإعلان عبر شبكة الإنترنت، وبالطبع كان أبرز من تعاملت معهم شركتي فيسبوك وغوغل، وحصلت الشركتين على نحو 84% من تعاملات شركة Unilever على شبكة الإنترنت.
 
وكانت المديرة التنفيذية لموقع "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل" الأمريكية، موقع "فيسبوك"، بسبب "صور الأطفال".
 
ووجهت ووغسيكي، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، انتقادا إلى شبكة التواصل، بسبب خططها التي أعلنت عنها في يناير/ كانون الثاني، من تغيير أولويات المحتوى الإخباري، والتي من بينها حظر ظهور صور الأطفال، ومشاركتها، لمنع تعرضهم إلى التحرش أو الابتزاز الجنسي.
 
 
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