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الكشف عن مسبب أكبر عملية تسريب تهدد هواتف آيفون

12
FEBRUARY
2018
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واجهت آبل قبل عدة أيام مشكلة كبيرة بعد تسرب شيفرة سرية وضرورية لعمل أجهزة آيفون، ويبدو أن التعليمات البرمجية قد سُربت من قبل متدرب سابق في الشركة، وفقا لتقرير جديد.

وقام أحد الموظفين (من ذوي المستوى المنخفض)، بسرقة الرمز السري أثناء العمل في مقر عملاق التكنولوجيا بوادي السيليكون، في عام 2016، ووزعه على زملائه، وفقا لـ Motherboard.

وغادر الموظف السابق شركة آبل، مع "جميع أنواع برمجيات الشركة الداخلية"، وكذلك رمز إضافي لم يكن جزءا من التسريب الأولي، وفقا لادعاءات أحد الأفراد، والذي سلم الرمز الأصلي للشركة.
وعلى الرغم من أن المؤامرة الأصلية كانت تنص على ضرورة الحفاظ على الرمز بين مجموعة مكونة من 5 أصدقاء، إلا أن الأمر خرج عن حدود السيطرة.

وانتشر الرمز السري خارج حدود تلك المجموعة، في وقت ما من العام الماضي، ليصل إلى مجموعة الدردشة على الإنترنت (Discord)، ومن ثم إلى موقع رديت (Reddit) قبل 4 أشهر، ولكنه حُذف لاحقا بشكل تلقائي.

وظهر الرمز المشفر مرة أخرى الأسبوع الماضي، وذلك عبر موقع تقاسم الرموز "Github". وقالت آبل، التي تحافظ على رمز IOS بشكل سري، إن التسريب الحاصل لم يُضعف الأمن الإلكتروني لأجهزتها، وطلبت من الموقع حذف الرمز من الإنترنت.

المصدر: ذي صن

روسيا اليوم
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