أبل تخطط لإطلاق نسخة جديدة من ايفون X

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طرحت شركة أبل هذا العام هاتف أيفون X الذى يأتى احتفالاً بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق أول أيفون فى العالم، وهذا العالم تشير التقارير إلى أن الشركة الأمريكية العملاقة ستطرح نسخة جديدة من الهاتف هذا العام وستحمل اسم "أيفون X بلس"، وستكون خاصة بمن اشتروا هاتف أيفون X هذا العام وسيرغبون فى التحديث بجهاز يعادله فى المواصفات والإمكانيات.



وفقًا لتقرير من موقع "فوربس" الأمريكى، سيأتى هاتف أيفون X بلس ضمن ثلاثة هواتف ستطرحهم شركة أبل هذا العام، ومن المتوقع أن يأتى مع شاشة كبيرة الحجم بقياس 6.5 بوصة، وهو ما سيجعله أكبر هاتف ذكى تطرحه شركة أبل فى تاريخها.



وهذه الخطوة تأتى فى صالح شركة أبل، إذ كشفت نتائج المبيعات عن أن المستخدمين أصبحوا يفضلون شراء هواتف ذات شاشة كبيرة عالية الدقة، كما أنها أصبحت بديلة للأجهزة اللوحية التى تراجعت مبيعاتها خلال السنوات الماضية.



ويتوقع الخبراء أن تعيد أبل مرة أخرى ميزة التعرف على بصمات الأصابع، بجانب الـFACE ID التى تسمح بفتح قفل الهاتف من خلال ملامح الوجه، وهذا الأمر أصبح ممكنًا بعد أن تم التوصل إلى طريقة تسمح بوضع مستشعرات بصمة الإصبع أسفل الشاشة.