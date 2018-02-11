هذا ما يحدث عندما تضع قنينة ماء قرب هاتفك المحمول.. أمر لا يصدق!

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هل تعاني غالبا من مشكلة إنقطاع الإرسال عن هاتفك، خصوصاً عندما تكون في صلب حديث مهم للغاية أو أثناء انتظارك لمكالمة هاتفية مهمة للغاية؟

إليك هذه الحيلة الغريبة للغاية ولكنها فعالة، بحسب الابحاث والاختبارات.

فبالصدفة، تمكن أحد الأشخاص ويدعى "جوردان راندوم" على العثور واكتشاف هذه الحيلة، إذ يكفي أن تضع قنينة من المياه بالقرب من هاتفك الخلوي حتى يتحسن الارسال، حتى لو كنت في البرية أو لم يتوفر من حولك إشارة انترنت كافية.

فإذا كانت إشارة الإنترنت ضعيفة، ضع قنينة مياه قرب جهازك الخليوي، وادخل "الإعدادات"، ونشط وظيفة "airplane mode"، ثم قم بتشغيل الوظيفة بعد بضع ثوانٍ، وستظهر بعدها إشارة الأنترنت.





ياسمينا