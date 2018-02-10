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هل سنرى زر "لا يعجبني" أخيرا على فيسبوك؟

10
FEBRUARY
2018
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تختبر فيسبوك خاصية جديدة لإخفاء التعليقات التي يراها المستخدم غير لائقة، عبر إضافة زر Downvote وهو ليس خاصية لا يعجبني/Dislike التي يُطالب بها مستخدمو المنصة منذ وقتٍ طويل.


وصرح متحدث رسمي لفيسبوك إعلاميًا باختبار الشركة للخاصية الجديدة عبر عدد محدود من المستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا "لا نختبر إضافة زر Dislike، بل هي خاصية لمعرفة رأي المستخدمين في التعليقات على المنشورات العامة للصفحات. ونختبرها حاليًا عبر عدد محدود من المستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية فحسب".

عند الضغط على زر Downvote تظهر للمستخدم خيارات الإبلاغ عن التعليق كتعليق عدواني/ Offensive أو مُضلل/ Misleading أو خارج نطاق الموضوع/Off topic، ليُحجب بعدها التعليق من أمام المستخدم.وقال متحدث رسمي لفيسبوك لموقع TechCrunch إن الهدف من خاصية Downvote الجديدة هو تنبيه المسؤولين للتعليقات غير اللائقة أو المُضللة. كما أنها لا تظهر حاليًا إلا على المنشورات العامة على الصفحات، وتتيح مواقع أخرى للتواصل الاجتماعي، مثل موقع ريديت خيار "التصويت السلبي"، الذي يقلل من رؤية المنشورات غير المرغوبة

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