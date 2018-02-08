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بالفيديو... أبرز "الإيموجيز" المطروحة على هاتفك في 2018

8
FEBRUARY
2018
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أعلن مجلس الرموز التعبيرية الجديدة (الإيموجي)، اليوم الخميس، عن طرح مجموعة جديدة من الوجوه التعبيرية، يبلغ عددها 157 وجها تعبيريا.
وأشار إلى أن الوجوه التعبيرية الجديدة، ستغزو الهواتف الذكية، في النصف الثاني من العام الحالي، بحسب ما أعلنه "اتحاد اليونيكود"، أمس الأربعاء، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
ويرجع السبب وراء هذا التأخير في طرح هذه التعبيرات الجديدة، لأن شركات مثل "آبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت"، ستستغرق وقتا من أجل دمج الاختلافات الخاصة بهم على الرموز التعبيرية الجديدة، قبل الإصدار الأخير من يونيكود، (يونيكود 11.0)، والذي سيتم طرحه في يونيو/حزيران.

وستتنوع الوجوه التعبيرية الجديدة (الإيموجي)، ما بين جنسيات مختلفة، وأشكال مختلفة من الإطلالات، ومنها المظهر الأصلع، والشرير الخارق، والوجه المحتفل، وجراد البحر، والكنغر، وحيوان اللاما.

وصمم العاملون في موسوعة الوجوه التعبيرية، "إيموجيبيديا"، فيديو مجمّع لأبرز الوجوه التعبيرية الجديدة، التي سيتم طرحها خلال عام 2018.
وفقا لمجلس الرموز التعبيرية، فإنه من المتوقع أن تبدأ "الإيموجيز" الجديدة في الظهور على الهواتف الذكية، من شهر أغسطس/ آب أو شهر سبتمبر/ أيلول، وذلك تزامنا مع طرح أجهزة "آبل" و"أندرويد" لرموزها التعبيرية خلال فصل الخريف المقبل.

المصدر: سبوتنيك

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