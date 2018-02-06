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"طفي الراوتر رجاع دوّرو".. ما فائدة هذه الطريقة؟

6
FEBRUARY
2018
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هشام عواض- مصراوي-

بطئ خدمة الإنترنت مشكلة يعاني منها كثير من الناس في العالم، ولحلها يلجأون إلى الاتصال بخدمة الدعم الفني في شركات الإنترنت لحل المشكلة.

"طفي رجاع دوّرو"، عبارة متكررة كثيرًا من جانب موظفي شركات الإنترنت، وأصبحت مع الوقت مادة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة، وربما يتساءل البعض عن مدى فاعلية هذا الأمر، وهل "شيل الفيشة" ستحل مشكلة الإنترنت؟.

يقول شهاب علي، مهندس الاتصالات ونظم المعلومات في إحدى شركات الإتصال في مصر، إن موظفي شركات الإنترنت، والدعم الفني خاصة لا يرددون هذه العبارة لإزعاج العملاء أو شيء، بل أن غلق الراوتر وإعادة تشغيله تساعد بشكل كبير في حل المشكلات المتعلقة به.

ويفسر "علي" الأمر بأن الراوتر مثل أي جهاز إلكتروني يتعرض للأعطال والتوقف عن التشغيل أو تباطء آداءه و"تهنيجه"، وعندما يكون هناك مشكلة في الراوتر وكل لمباته تعمل، فهذا يعني وجود ضرورة لإعادة تشغيله حتى يحصل الراوتر على iP جديد.

ويوضح "علي"، أن في بعض الأوقات يكون الراوتر حامل لكثير من المعلومات الـ"Cash"، كما يحتاج لسحب iP من الشركة، فإعادة تشغيل الراوتر تسمح بذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، فأن غلق الراوتر لمدة 5 ثوان عن التيار الكهربائي، تجعل المكثفات تفرغ شحنتها الكهربائية المتبقية بها، والتي تجعل الراوتر لا يعمل بكفاءته الكاملة.

وأكمل مهندس الاتصالات، أن هذه الطريقة لا تحل كافة مشاكل الراوتر لكنها تساعد في حل أغلبها، خاصة في حال إنارة كل لمبات الراوتر ولا يوجد إنترنت أو أن يكون موجود لكنه بطيء.

 

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