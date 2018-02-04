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هذه الإشارات تدل على أن هاتفكم تعرض للقرصنة!

4
FEBRUARY
2018
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لا تصدقوا أن الدخول إلى هاتفكم أمر حصري بكم فقط، لأنه لا يوجد اليوم جهاز تلفون بدون عيوب.
سنكشف لكم كيف يستطيع القراصنة السيطرة على هاتفكم، كيف تعرفون أنه تعرض لل ” القرصنة”وكيف تحمونه.

كيف يمكنهم الدخول إلى هاتفكم ؟
الطريقة الأبسط هي أن يستطيعوا التحكم بهاتفكم لبضع دقائق وتنزيل تطبيق مخصص للتجسس، مثل Spy Phone App، Spyzie أو Spyera، وذلك :

من خلال شبكة واي فاي غير محمية في مقهى أو في مطار. نعم، الأمر بسيط لهذه الدرجة. أنتم تعرضون هكذا كل نشاطاتكم غير المشفرة أمام كل العالم.

عندما توصلون تلفونكم بمأخذ USB (حتى ولو في الطائرة أو في السيارة)، فأنتم تعرّضون كل معلوماتكم للخطر بدون أن تدروا، وبالإضافة إلى شحن هاتفكم، قد تشاركون غيركم كل المعطيات التي يحتويها ال smishing (أو ال phishing بواسطة ال (SMS. هذا يحدث عندما يبعث لكم أحد ما رسالة تحتوي على رابط تفتحونه، لأنه يدّعي أنه يحتوي على رسالة من مصرفكم أو حوالة بنكية أو صور لكم. عندما تفتحون الرابط، فأنتم تمنحون محتوى هاتفكم حرفياً للقراصنة.

عن طريق استخدام ال signaling SS7 المستخدم من أغلب السنترالات الهاتفية في أنحاء العالم. يستطيع القراصنة أن يصغوا إلى مكالماتكم، أن يحددوا مكانكم أو يحولوا أموالكم مثلاً. لكن إذا لم تكونوا شخصية إعلامية معروفة، فلا داعي للقلق.


بطارية هاتفكم تفرغ بسرعة كبيرة جداً. قد يحدث هذا بسبب وجود تطبيق لا يمكنكم التحكم به.
هاتفكم يسخن بدون سبب (ليس فقط عندما تستخدمونه ولكن أيضاً عندما لا تلمسونه) وهذا مؤشر على أن هناك تطبيق شغال.
الهاتف يشغل نفسه بنفسه، يطفئ، يضغط على أرقام التلفون وحده، يشغل برامج. إذا لم يكن هناك خلل فيه، فهذا يعني أن هناك من يصغي إليكم ربما. هناك أرقام مجهولة في قائمة الاتصالات.
لا تستطيعون أن تطفئوا التلفون : بدل أن ينطفئ، يبدأ الجهاز في فتح تطبيقات مختلفة أو يرفع من قوة الإضاءة مثلاً.
تسمعون تداخلات غريبة عندما تجرون اتصالات، بينما لم يكن هذا يحدث من قبل.
كيف تحمون أنفسكم؟
إذا تلقيتم رسالة مع رابط لا ترون فيه ال URL كاملاً، لا تفتحوها.
إذا شحنتم تلفونكم من لاب توب لا تعرفونه، اختاروا “الشحن فقط” عندما توصلونه.
لا تضعوا علامة على “احفظ كلمة المرور”.

لا تشغلوا الاتصال الاوتوماتيكي على الواي فاي. اختاروا الشبكات بشكل يدوي.
شيء آخر يجب أن تعرفوه بخصوص الواي فاي : تجنبوا التواصل مع شبكات بأسماء مشبوهة مثل FreeInternet, wifiFree. اختاروا دائماً الشبكات المحمية مع كلمة مرور.

لا تشتروا شيئاً ولا تحولوا أموالاً إذا كنتم متصلين بشبكة واي فاي عامة.
إذا كان هاتفكم يعمل بنظام Android، استعملوا مضاداً للفيروسات موثوقاً به.
وبالطبع، استعملوا كلمة سر لفتح هاتفكم.


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