living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حيل خفية في موقع يوتيوب.. تعرف عليها!

28
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هناك العيد من المميزات الخفية يتمتع بها موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب يجهلها عدد كبير من المستخدمين.
وذكر موقع (البوابة العربية للأخبار التقنية) ثلاث “حيل ممتعة” ومفيدة.

فلو كنت تريد مشاركة جزء محدد من مقطع فيديو مع أصدقائك، يمكنك فعل ذلك من خلال إضافة هذه الرموز #t= إلى نهاية رابط الفيديو متبوعا برقم الدقيقة والثانية.

ثم قم بمشاركة الرابط مع أصدقائك على أي من تطبيقات التراسل الفوري أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حال إذا أعجبك جزء من مقطع فيديو على يوتيوب وتريد تحويله إلى صور متحركة بصيغة Gif، فكل ما عليك فعله هو إضافة كلمة gif قبل كلمة يوتيوب في علامة تبويب المتصفح، ليظهر على الشكل التالي gifyoutube.com، ليتم بعد ذلك إعادة توجيهك إلى صفحة جديدة.

ومن خلال الصفحة التي تم توجيهك إليها، يمكنك تحديد الجزء الذي تريد تحويله إلى صورة متحركة، بشرط ألا تزيد مدته عن 15 ثانية، كما يمكنك إضافة نصوص وملصقات للصورة المتحركة وحفظها لديك.

وثالثا، إذا كنت تود مشاهدة مقطع فيديو على المنصة وتريد إبطاء الفيديو أو جعله يعمل بشكل أسرع، فيجب عليك التوجه إلى الإعدادات ثم انتقل إلى سرعة التشغيل وقم بتحديد السرعة التي تريد مشاهدة الفيديو بها.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout