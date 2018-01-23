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غوغل تعالج خللا في مشغل الوسائط كروم كاست يعطل شبكات "واي فاي"

23
JANUARY
2018
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كشفت شركة غوغل عن إصلاح خلل في مشغل الوسائط كرومكاست، والأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، قد يعطل فجأة شبكات الإنترنت اللاسلكي المنزلية (واي فاي).

وتظهر المشكلة، عندما تستعيد أجهزة كرومكاست وأجهزة مكبر الصوت الذكي "غوغل هوم" نشاطها، من حالة "السكون" المصاحبة لانخفاض مستوى الطاقة.

وحينما "تستيقظ" الأجهزة قد تنقل أكثر من 100 ألف حزمة من البيانات، تغمر سريعا أجهزة توجية الإنترنت المنزلية "روترز".

وأنتجت الشركات المصنعة لأجهزة توجيه الإنترنت برمجيات إصلاح، لمساعدة أجهزتها للتكيف مع مثل هذا الاندفاع الهائل للبيانات.

إصلاح أجهزة التوجيه
وأقرت شركة غوغل على صفحتها للدعم الفني بالخلل، وقالت إن المشكلة جزء من برنامج تشغيل كاست، الموجود على أجهزتها كروم كاست والأجهزة المنزلية، وكذلك الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

ويسمح برنامج تشغيل كاست للمستخدمين بنقل التطبيقات أو المواد الأخرى، مثل الموسيقى أو الأفلام، إلى جهاز آخر، وغالبا ما يكون تلفزيونا ذكيا.

وتحدث المشكلة، لأن برنامج تشغيل كاست لا يتوقف عن محاولة البقاء على اتصال مع الأجهزة الأخرى المدعومة من غوغل، التي تعمل على شبكة الإنترنت المنزلية.

وهذا يعني أنه حينما يستيقظ الجهاز الذي يحتوي برنامج تشغيل كاست سيتلقى كل حزم البيانات، التي لم يتلقاها حينما كان في فترة خمول.

وقال تقرير عن الخلل، أصدرته شركة بي تي لينك المصنعة لأجهزة توجيه الإنترنت: "كلما طالت فترة بقاء جهازك في حالة خمول كلما زاد حجم اندفاع حزم البيانات".

وأضاف التقرير أن الكمية الهائلة من البيانات قد تسحق جهاز توجيه الإنترنت (روتر)، وتتسبب في إغلاقه، أو في تعطل الأجهزة الأخرى المرتبطة بشبكة الإنترنت المنزلية.

وتنتج شركات تي بي لينك، نيت غِير، لينكسيس، وأسوس جميعا برامج إصلاح لأجهزة توجيه الإنترنت المنزلية خاصتها، لمساعدتها على مواجهة مشكلة اندفاع البيانات.

وفي توصيتها، قالت شركة غوغل إن الإصلاح سيطبق كجزء من تحديث على برنامج تشغيل كاست، في متجر تطبيقات غوغل.

كما حثت المستخدمين على تحديث البرامج الثابتة، على أجهزة توجيه الإنترنت خاصتهم، وفقا لأحدث نسخة.

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