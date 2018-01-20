شاهد: لن تصدقوا ماذا يحدث عند تعويض الكولا بالبنزين في السيارة!

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اليكم ما حدث!

شاشة نيوز - وكالات - من المؤكد أن وضع شيء آخر غير الوقود القابل للاحتراق داخل خزان وقود السيارة، سيؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، إلا أن هذا لم يمنع “تيكراكس”، الشهير على “يوتيوب”، من استبدال البنزين بالكوكا كولا في سيارة “بي إم دبليو 2003″، لاكتشاف ما قد يحدث.

واشتهر “تيكراكس” على “يوتيوب” بإجراء العديد من التجارب الغريبة، بعضها معقول، وبعضها سخيف بشكل كامل، لذا لن يبدو استبدال الوقود بالكوكا كولا أمرًا بعيدًا عن مضماره، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت عندما أدى المحلول السكري الذي قد يخرب السيارة، إلى عملها لوقت قصير، وفقًا لموقع “بي جي أر”.

وكانت التجربة واضحة وسهلة جدًا، إذ صب “تكراكس” لترين من الكوكا كولا في خزان وقود السيارة، حيث يوجد القليل من البنزين المتبقي، ثم نجح في قيادتها بسلام لمدة دقيقة أو اثنتين، قبل أن تبدأ الأمور السيئة بالحدوث، وتتوقف السيارة عن العمل من دون أن يقدر على تشغيلها من جديد.

ويبدو من الواضح أن الاختبار كان سخيفًا للغاية، إلا أن هذا لم يكن ما أثار قلق المتابعين على “يوتيوب”، بل قرار قيادة السيارة التي مُلئ خزانها بالكوكا كولا على الطريق العام، المزدحم بالسيارات الأخرى والمشاة، فكلنا نعرف أن المحرك سيتوقف عن العمل في نهاية المطاف، ومن المؤكد أن “تكراكس” يعرف أيضًا، ومع حدوث هذا ستتعطل العديد من أنظمة العمل في السيارة، من بينها نظام توجيه الطاقة، الذي يساعد على تجنب الاصطدام بسيارة أخرى.

والتقطت السيارة أنفاسها الأخيرة في الفيديو في منطقة آمنة لحسن الحظ، ثم دفعت إلى جانب الطريق من دون وقوع حوادث، إلا أن إصلاحها سيكلف حوالي 1000 دولار، ولنكون صادقين فهذا المبلغ ليس ضخمًا ككلفة تنظيف نظام الوقود بالكامل، واستبدال المضخة، لذا من المتوقع أن ترتفع قيمة الفاتورة أكثر في النهاية.