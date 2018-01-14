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لن يذلَّك "الآدمن" بعد اليوم.. خاصية جديدة لواتساب.. تعرف عليها

14
JANUARY
2018
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هل سبق وأن شاهدت مقطع الـ "الواتساب" الشهير من برنامج "البلاتوه" للكوميدي المصري أحمد أمين؟ وهل تفاعلت معه و هو يسرد ما يزعجه على "غروب العائلة" الذي اضطر لتركه لعدم قدرته على مجاراة مطالب مسؤول المجموعة وما يرافق عضويته ذاتها من مجاملات؟
إذا كنت من مستخدمي واتساب ومنزعجاً من مسؤول إحدى المجموعات المعروف بـ Admin، فهذا التقرير سيدلك على الطريقة التي تجعلك "مسيطراً" على مجرى الأمور في المجموعة.

فقد بدأ واتساب تطبيق خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بإقصاء المشرفين على دردشات المجموعات.

وصمّم تطبيق المراسلة الشهير هذه الخاصية الجديدة التي تُسمى Dismiss As Admin "إلغاء المسؤول" وهي تَسمح لمسؤولي المجموعة بإقصاء مسؤولي المجموعة الآخرِين، وتولي قيادة المحادثات.

وإذا استخدمت هذه الخاصية مع شخص ما فهذا يعني أنه سيفقد كل امتيازاته كمسؤول مجموعة، ليصبح عضواً عادياً في تلك المجموعة بدلاً من ذلك.

الجدير بالذكر أن مسؤولي المجموعات هم فقط من يحق لهم إضافة أي مشارك جديد للمجموعة، كما ينبغي أن تكون مسؤولاً حتى يتسنى لك حذف أشخاص من المحادثة.

وأشار موقع WABetaInfo المهتم بأنظمة التشغيل الإلكترونية، إلى أن هذه الخاصية أصبحت متاحة في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب على نظام الأندرويد وهي تحت التطوير في نظام ios.

إذا كنت بالفعل مسؤولاً في إحدى مجموعات الدردشة على تطبيق واتساب، يمكنك الوصول للخاصية بسهولة من خلال الضغط على معلومات المجموعة "Group Info".

يذكر أن الميزة غير العادية، التي يُمكن لأي شخص استخدامها بسهولة لمضايقة أشخاص آخرين، ربما تُطرح أو لا تطرح للجمهور كافة في المستقبل.

ويعكف واتساب مؤخراً على اختبار خاصية جديدة خاصة بمجموعات الدردشة تُسمى Restricted Groups أي المجموعات المقيدة والتي تسمح لك بإجبار أي شخص في المجموعة على التوقف عن الدردشة.

إذا كنت أحد المسؤولين في مجموعة ما، سيتم السماح لك -أنت فقط، إن كنت أنت المسؤول الوحيد بها بإرسال الرسائل، ويمكن لأي عضو آخر قراءة تلك الرسائل فقط.

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