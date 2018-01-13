زوكربيرغ خسر 3.3 مليار دولار في يوم واحد.. والسبب؟!

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هافينغتون بوست-

تعرض مارك زوكربيرغ لخسارة كبيرة، أمس الجمعة، حيث انخفضت أسهم شركة "فيسبوك" في سوق الأوراق المالية بنسبة 4,5% بعدما أعلن مؤسس الشركة عن جملة من التغييرات والإصلاحات في الموقع.

وقال مارك زوكربيرغ قبل أيام إن "إحداث تغيير في طريقة عرض المحتوى على فيسبوك من شأنه أن يجعل وقت المستخدمين الذي يقضونه على الموقع أكثر "قيمة"، لكن اتضح أن هذا الأمر مُكلف للغاية".

وخسر المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، والذي يملك 14% من أسهمها، نحو 3.3 مليار دولار، أمس الجمعة فقط، بعد استمرار انخفاض سهم الشركة، وأصبحت ثروة الملياردير الشاب 74 مليار دولار على مؤشر بلومبرغ.

وأدى الانخفاض إلى التأثير على الـ4.5 مليار دولار التي أضافها زوكربيرغ إلى ثروته هذا العام، وليس هذا فقط بل إنه فقد مكانته كأغنى رابع شخص في العالم، واحتل مكانه الملياردير الإسباني أمانسيو أورتيغا.

ويقول المحلل المالي سكوت ديفيت، في مذكرة بحثية، إن هناك الكثير من عدم اليقين فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي للتغييرات التي يجريها فيسبوك في طريقة عرض المنشورات، لكن التأثير الذي يطول المعلنين والشركات والعلامات التجارية والناشرين سيلعب دوراً كبيراً على سهم فيسبوك.

جدير بالذكر أن فيسبوك أعلن عن تغيرات من شأنها إعطاء الأولوية لمنشورات الأصدقاء والأقارب للظهور على الـ newsfeed، مع عرض أقل للأخبار والمحتوى الذي تنشره العلامات التجارية.