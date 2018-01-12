بالفيديو- كابتن ماجد يعود من جديد...على الهواتف الذكية!

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عاد "كابتن ماجد" الشخصية الكرتونية الشهيرة في الثمانينيات والتسعينيات ولكن هذه المرة على الهواتف الذكية.

فقد طرحت شركة "كي لاب" اليابانية، لعبة عن هذه الشخصية الكرتونية، تحمل إسم "Captain Tsubasa: Dream Team" المستوحاة من كابتن ماجد واسمه الحقيقي باليابانية هو "كابتن تسوباسا".

وتقوم فكرة هذه اللعبة على بناء "فريق الأحلام"، وذلك من خلال اختيار فريق وتدريبه من ثمّ المشاركة في المباريات.

إشارة الى أن لعبة كابتن ماجد الجديدة متوفرة على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "iOS" و"أندرويد"، وهي موجودة في 135 دولة، باللغات الإنكليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الإيطالية واليابانية.