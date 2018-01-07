أبل تؤكد إمكانية تعرض جميع أجهزة ماك لخطر الاختراق

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قالت أبل، عملاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأمريكي، إن جميع أجهزة الهاتف الذكي iPhone وأجهزة الكمبيوتر اللوحي iPad وأجهزة كمبيوتر سطح المكتب ماك معرضة لخطر الاختراق بسبب ثغرات في معالجات البيانات الخاصة بها.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري، تسابق شركات التكنولوجيا الزمن لمعالجة الثغرتين الإلكترونيتين "ميلتداون" و"سبيكتر" اللتان قد تسمحان للقراصنة الإلكترونيين باختراق أجهزة الاتصال وسرقة البيانات.

ورغم ما أكدته أبل من أنها أصدرت بعض الطرق العلاجية لمقاومة الاختراق عبر ميلتداون وسبيكتر، لا تتوفر أية أدلة على استغلال أي من القراصنة الإلكترونيين لنقاط الضعف في نظم التشغيل.

لكن الشركة نصحت بتحميل البرمجيات من مصادر موثوقة لتفادي التعرض لخطر أي من التطبيقات "الهجومية".

ويعتقد مستخدمو أجهزة كمبيوتر سطح المكتب "ماك"، من إنتاج أبل، أن أجهزتهم أقل عرضة للاختراق الإلكتروني مقارنة بأجهزة الهواتف الذكية المشغلة بنظام أندرويد وأجهزة الكمبيوتر المشغلة بنظام تشغيل ميكروسوفت.

مع ذلك، توجد مليتداون وسبيكتر في جميع معالجات البيانات التي تزود بها أجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية الحديث، والتي تنتج شركتا إنتل وأيه آر إم كل ما يحتاجه السوق منها تقريبا.

وقالت أبل في تقرير نشرته على مدونتها على بلوج سبوت الجمعة إن "نظم التشغيل الخاصة بأجهزة ماك ونظم نشغيل iOS جميعها معرضة لخطر التأثر بالثغرتين، لكن لم يرد إلى علمنا استغلال أي منها حتى الآن."

وأضافت أن "جميع ما سبق ينطبق على جميع أنواع معالدات البيانات الحديثة، ويؤثر على جميع الأجهزة المشغلة بنظم حواسيبية ونظم تشغيل."

وأكدت الشركة أنها زودت هواتفها الذكية iPhone وأجهزة الكمبيوتر اللوحي iPad التي تنتجها ببرمجيات "مضادة" الثغرات في إطار تحديث نظام التشغيل iOS 11.2 ونظام التشغيل macOS 10.13.2 لكمبيوتر سطح المكتب ماك، وأجهزة اللابتوب ماك بوك، وأجهزة آي ماك.

لكن ثغرة مليتداون لا تؤثر على أبل ووتش، إذ توجد في معالجات البيانات من إنتاج شركة إنتل التي لا تستخدم في تشغيل هذه الساعة الرقمية. ومن المتوقع أن تصدر طرق مضادة لثغرة سبيكتر على تحديث لمتصفح الإنترنت سفاري "خلال الأيام القليلة المقبلة"، وفقا لأبل.

وأعلنت غوغل وميكروسوفت للمستخدمين تفاصيل المنتجات التي من الممكن أن تتعرض لخطر الاختراق جراء تلك الثغرات.

وقالت شركة غوغل إن الهواتف الذكية المشغلة بنظام أندرويد، التي تمثل 80 في المئة من الهواتف الذكية في الأسواق العالمية، ستتمع بحماية ضد هذه الثغرات إذا حصل مستخدموها على أحدث إصدارات الحماية وبرمجيات الأمن الإليكتروني.

وأصدرت ميكروسوفت بعض التحديثات المعالجة للثغرات الإلكترونية على عدد من مواقع الخدمة التابعة لها.