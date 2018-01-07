غوغل توظف 10 آلاف شخص لتنظيف "يوتيوب"

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ستعمل شركة "غوغل" على توظيف الآلاف للتخلص من "المحتوى المسبّب للمشاكل" على منصتها لبث الفيديو "يوتيوب"، كما ستعلن الشركة سياسات أكثر صرامة للإعلانات التجارية، لتوظف التكنولوجيا الذكية التي بحوزتها بشكل أكبر.

وبحلول عام 2018 تنوي "غوغل" توظيف أكثر من 10 آلاف شخص "للتعامُل مع المحتى الذي قد يخالف سياساتنا،" وفقاً لما ذكرته الرئيسة التنفيذي لشركة "يويتيوب"، سوزان وجسيكي بمدونة للشركة، ولم تذكر عدد الأشخاص المكلّفين بمراقبة المحتوى المخالف حالياً.

واضافت وجسيكي بأن فريق السلامة بالشركة تمكن من تقييم أكثر من مليوني فيديو للعثور على محتوى متشدد خلال الأشهر الستة الماضية، مضيفة بأن الشركة ستطلق أداة أيضاً للتعامل مع التعليقات العنيفة، وفي بعض الحالات ستمنع التعليقات عن بعض مقاطع الفيديو.

وقد اضطرت "يوتيوب" للتعامل مع انتقادات وشكاوى كثيرة بعد ظهور محتوى غير ملائم عبر منصتها المخصصة للأطفال "YouTube Kids".

وقد سحبت شركات مثل "طيران الاتحادط و"ماريوت" و"ديلفروو" بالإضافة إلى حزب العمال البريطاني إعلاناتها من المنصة في حزيران الماضي، بعد ظهور الإعلانات على مقاطع فيديو تضمنت خطابات تدعو للكراهية.

ولا تنحصر جهود الشركة على إزالة المحتوى غير المناسب على البشر فحسب، بل تمكنت برمجيات الذكاء الاصطناعي المدعّمة بتقنية تعلّم الآلات من حذف أكثر من 150 ألف فيديو بمحتوى متشدد من "يوتيوب" منذ حزيران الماضي.