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سامسونغ تكشف 3 مشاريع “ثورية” جديدة

4
JANUARY
2018
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كشفت سامسونغ، الأربعاء، النقاب عن ثلاثة مشاريع جديدة تحضرها الشركة الكورية الجنوبية، قد تخلق ثورة في عالم الأجهزة الذكية، وفق ما ذكره موقع “فوكس نيوز”.
والمشاريع التي تحدثت عنها سامسونغ باقتضاب هي: مكبر صوت جديد معروف باسم “ساوند راي”، وجهاز “غو بريث” الذي يساعد المرضى المصابين بـ”التليف الرئوي”، ونظارات ذكية مصحوبة بتطبيق يسمى “ريلومينو”.

وكانت سامسونغ كشفت، لأول مرة، معلومات حول تطبيق “ريلومينو”، خلال مؤتمر عالمي للهواتف الذكية العام الماضي.

وقالت آنذاك إن التطبيق موجه للمستخدمين الذين يعانون من ضعف البصر، مضيفة “النظارات الذكية ستساعدهم على رؤية الصورة أكثر وضوحا”.

ووفق ما قاله “فوكس نيوز”، فإن النظارات تعمل مصحوبة بالتطبيق، مضيفا أن هذه التقنية أن لا تقدم أية فائدة للمستخدمين المكفوفين.

ويعمل التطبيق من خلال تقديم المساعدة البصرية، حيث يعالج الصور من الفيديو الذي يسُجّل بواسطة كاميرا الهاتف الخلفية ويجعلها قابلة للرؤية.

من جهة أخرى، “غو بريث” مصمم خصيصا للأشخاص الذين يعانون من مضاعفات رئوية ما بعد الجراحة.

وجرى تطويره من طرف طبيب في مركز سامسونغ الطبي، ويهدف إلى تعليم المرضى تقنيات مثل الاستنشاق وطريقة السعال والتنفس العميق..

وأخيرا، يمكّنك “ساوند راي” من الاستماع إلى الموسيقى دون الحاجة إلى ارتداء سماعات غير مريحة أو إزعاج الآخرين من خلال مكبر الصوت.

ويتميز “ساوند راي” أو “إس راي” بصغر حجمه وخفة وزنه، مع الحفاظ على مزايا مكبرات الصوت التقليدية أو سماعات الأذن.

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