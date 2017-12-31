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إنتبه ..خريطة مخفية داخل هاتفك تكشف جميع الأماكن التي زرتها!

31
DECEMBER
2017
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لعل من الطبيعي جدا أن يتتبع الهاتف الذكي موقعك أينما كنت، فهناك الكثير من الطرق التي تكشف مكانك حتى أن هناك طرق لكشف مكان المتصل بك.

"آيفون" كان يقوم بمهمّة التتبع هذه منذ سنوات، وما لا تعرفه أنه يسجّل الأماكن التي زرتها على خريطة خاصة بما في ذلك الأوقات عندما كنت تأتي وتذهب.

ويمكنك أن تعثر على هذا السجل وفق خطوات أوردها موقع "تيك إنسايدر"، وإذا كنت تشعر أنها خرق للخصوصية يمكنك حذفها بالخطوات التالية:

- عليك الدخول أولا إلى الإعدادات ومن ثم إلى "خصوصية" أو "Privacy"
- أنقر بعدها على "Location Services"
- عندها سترى تتبع مواقع كل تطبيق تم تحميله، إنتقل إلى أسفل قائمة التطبيقات وانقر على "System Services"
- هناك خاصية تدعى "Frequent Locations" أسفل القائمة إلى جانب عدد من خاصيات المواقع، وسترى أنها مشغلة
- تحت كلمة "سجل" أو "History" سترى سجل المواقع الخاصة بهاتفك، إذا كنت قد سافرت إلى أمكنة عدة، تقسم هذه المواقع إلى قوائم مختلفة.
- إذا نقرت على إسم المدينة التي زرتها ستظهر أمامك خريطة تدلك أين كان الهاتف وبالتالي أين كنت أنت، في حال زرت أكثر من مدينة سيتم عرض إسم كل منها بدلاً من إسم الشارع
-إذا كنت قد زرت موقعاً واحداً وهذا هو هدف المواقع المتكررة أو "Frequent Locations" يمكن معرفة الأزمنة التي زرته فيها.
- لحذف سجل موقعك الجغرافي، أنقر "مسح المحفوظات" أو "Clear History"، يمكنك أيضا إبطال تشغيل ميزة "Frequent Locations".
تقول "آبل" أن هذه البيانات تبقى على هاتفك فقط ولا يتم إرسالها إلى مكان دون موافقتك، أما الهدف منها فهو خدمة شخصية تذكرك أين كنت.

(أخبار الآن)

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