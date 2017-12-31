يشحن السيارات ويذيب الجليد ويصدّر الكهرباء الزائدة.. الصين تفتتح أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية

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نجحت الصين في تجربة أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية، والذي سيمتد بطول كيلومتر واحد. والطريق الجديد الذي تم افتتاحه في جينان عاصمة مقاطعة شاندونغ الصينية بعد عام من انطلاق المشروع الذي تديره مجموعة "تشيلو".

من جهته أشار القائمون على المشروع إلى نجاحه وأهميته المستقبلية، حيث سيقوم الطريق بإعادة شحن السيارات التي تعمل على الطاقة النظيفة "الكهرباء".

ويتكون الطريق من طبقة عازلة في الجزء السفلي، وفي المنتصف لوحات كهروضوئية، وفي الأعلى طبقة خرسانية شفافة.

وتقدر مساحة الألواح بـ87774 متراً مربعاً، تولّد طاقة بحدود 800 كيلوواط، بحسب ما ذكر القائمون على المشروع.

وستستخدم الطاقة المنتجة في إنارة أضواء الطريق السريع ولوحات التسجيل وكاميرات المراقبة بالإضافة الى أنوار الأنفاق الموجودة في المكان.

وصرح شو تشون فو، رئيس المجموعة المنفذة، لوكالة "شينخوا" بأن الطاقة الفائضة عن الاستخدام سيتم إيصالها لشبكة الدولة.

وأضاف قائلاً إن الطريق سيسمح بتزويد السيارات التي تعمل على الطاقة الكهربائية بالطاقة اللازمة، كما سيساهم بذوبان الثلوج وعدم تراكمها على الطريق.

ولم يكشف تشون عن التكلفة النهائية للمشروع، لكنه أوضح أنه بتطوير هذه الخدمة سيتم تأمين الطاقة الكهربائية بأسعار منافسة ورخيصة في المستقبل.

المصدر: huffpostarabi