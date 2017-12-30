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هل ترغب في بيع هاتفك الذكي؟ اتبع هذه الخطوات ..

30
DECEMBER
2017
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هل ترغب في أن تقع بياناتك الشخصية الهامة ومحتوياتك الرقمية الثمينة في يد شخص آخر؟! بالتأكيد لا ترغب في ذلك، لذا قبل أن تشرع في عملية بيع هاتفك أو الاستغناء عنه لشخص آخر، فكر أكثر من مرة في كيفية تجنب المشكلات المحتملة.

هذه هي الخطوات التي يجب عليك اتباعها إذا فكرت ببيع هاتفك الذكي:

احصل على جهات الاتصال

بفضل استخدام نظامي التشغيل iOS وأندرويد للخوادم الشبكية والسحابية، فإن عمليات تخزين واستعادة المعلومات الشخصية الأساسية جهات الاتصال وأحداث التقويم على سبيل المثال لا الحصر، أصبحت أمرًا سهلًا للغاية، ولكن يجب عليك التأكد أولاً أن معلوماتك الأخيرة قد تم مزامنتها حديثًا مع حسابك على آبل أو غوغل، بعد ذلك فإن عملية ترحيل البيانات ستكون بسيطة للغاية بمجرد تسجيل بيانات حسابك بهاتفك الجديد.

 

الانتقال بين منصات مختلفة

إن كنت تعتزم الانتقال لهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد فسيكون الأمر بسيطاً إذا كنت تستخدم حساب جيميل كحساب رئيسي لتخزين تفاصيل جهات الاتصال والتقويم، أما إذا كان حسابك الرئيسي هو آيكلاود فإنك ستحتاج إلى نقل جهات اتصالك والتقويم إما يدويًا أو من خلال استخدام تطبيقات خارجية.

أما إن كنت قررت الانتقال من جهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد إلى هاتف آيفون فالأمر أسهل في جلب جهات اتصالك والتقويم الخاص بك، فكل ما تحتاجه هو تسجيل الدخول إلى حساب غوغل الخاص بك، وسيقوم الهاتف بالباقي، وبالإضافة إلى ذلك إذا كنت ستنتقل لهاتف يعمل بنظام التشغيل iOS 9 أو الأحدث، قامت الشركة بإصدار تطبيق يسمى Move to iOS على هواتف أندرويد للمساعدة في نقل الصور والرسائل.

 

أخذ نسخة احتياطية من تطبيقاتك وبياناتك

إن عملية نقل تطبيقاتك المحببة ومعلومات المستخدم المرتبطة بها دائماً ما تكون تحتاج للعديد من الخطوات، ولكن في هذه الأيام تقوم كل من شركتي أبل وغوغل بتسهيل الأمر، فإذا كنت تستخدم نظام التشغيل أندرويد 6.0 مارشميلو أو نسخة أحدث، يمكنك أخذ نسخة احتياطية من معلومات تطبيق معين، حيث يمكنك الوصول إلى هذا الخيار في نفس القائمة الخاصة بأخذ نسخة احتياطية من جهات اتصالك والتقويم.

أما بالنسبة لنظام التشغيل iOS، فإن بإنشاء نسخة كاملة من التطبيق الموجود على هاتفك هو أمر أسهل بكثير، كل ما تحتاجه هو حاسب شخصي مع تطبيق آيتونز.

 

نقل الموسيقى، والصور، والفيديو

إذا كان هاتفك يعمل بنظام التشغيل أندرويد، قم بتوصيل هاتفك بالحاسب الشخصي باستخدام مدخل يو إس بي، وبمجرد ظهور هاتفك في مستكشف الملفات الخاص بحاسبك اذهب إلى مجلدات الكاميرا ”غالباً ما يطلق عليه اسم DCIM بهواتف أندرويد“ والموسيقى، ثم قم بنقلها إلى حاسبك، أما إذا كنت تمتلك حاسب ماك وهاتف أندرويد قم بتنزيل Android File Transfer لكي تقوم بنقل المحتويات، وتستخدم كل هواتف آيفون طريقة مشابهة، ولكن من خلال تطبيق آيتونز بدلاً من ذلك.

 

تأكد من حذف كل شيء

إن كل الهواتف سواء هواتف آيفون أو هواتف أندرويد تتيح إمكانية استعادة ضبط المصنع، فهي طريقة لحذف ذاكرة الهاتف الداخلية من التطبيقات المثبتة، الصور، مقاطع الفيديو، حسابات البريد الإلكتروني، الحسابات الشخصية وأي شيء آخر، بل ويمكنك أيضاً حذف أي بيانات موجودة ببطاقة الذاكرة الخارجية الموجودة بالهاتف.

ولحذف البيانات نهائيًا تأكد من تفعيل خاصية تشفير البيانات، إن لم تكن فعالة من قبل، وبعد ذلك يمكن إعادة الهاتف إلى إعدادات المصنع، بحيث يتعذر على المالك الجديد للجهاز قراءة أية بيانات.

وإذا كان الهاتف الذكي لا يدعم وظيفة تشفير البيانات، فإنه يجب حذف البيانات أولا، ثم إعادة ملء الذاكرة كاملة من خلال تشغيل الكاميرا على وضع تسجيل الفيديو، مع مراعاة عدم التطرق إلى حوارات خاصة أثناء التسجيل حتى لا يظهر الصوت في مقطع الفيديو، وبعد ذلك يتم إفراغ الذاكرة مجددا وإعادة الهاتف إلى إعدادات المصنع مرة أخرى.


شاشة نيوز

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