3 خطوات كفيلة بتعريض الهاتف لخطر الاختراق.. ونصائح للوقاية

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نقل موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن باحثين قولهم إن أجهزة الاستشعار المثبتة على الهاتف الذكي تتيح للهاكرز تخمين الرقم السري للجهاز، خلال 3 محاولات فقط.

واستطاع الباحثون تطوير خوارزمية جديدة قادرة على اكتشاف الرقم السري لهاتف أي شخص من خلال الاعتماد على أجهزة استشعار الجهاز، وبيانات أجهزة الاستشعار المخزنة في الهاتف (بصمة العين والإصبع والصوت..) تمنح القراصنة القدرة على معرفة الرقم السري المكون من 4 أرقام.

وقالت “ديلي ميل” إن هذه التقنية تمكنت من فتح قفل 99.5 في المئة من هواتف أندرويد، خلال 3 محاولات فقط.

وذكر شيفام بهاسين، الذي قاد الدراسة وهو من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، أنه تم تثبيت تطبيق على هواتف أندرويد، مخصص لجمع بيانات أجهزة الاستشعار، مضيفا “الخوارزمية تعمل من خلال الاعتماد على هذه البيانات التي جمعها التطبيق”.

ونصح خبراء الشركات المصنعة للهواتف الذكية بتقييد الوصول إلى بيانات أجهزة الاستشعار، حتى لا يتمكن أي شخص من الوصول إليها واستخدامها في عمليات الاختراق. كما يشدد الخبراء دائما على ضرورة الاعتماد على رقم سري مكون من أكثر من 4 أرقام.