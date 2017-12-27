هذه مواصفات أصغر هاتف بالعالم.. وهذا سعره!

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تسعى الشركات المصنعة للهواتف الذكية هذه الأيام إلى إعداد هواتف بمساحة شاشة كبيرة، إلا أن شركة Zanco البريطانية سلكت طريقا مختلفا تماما، حيث ابتكرت أصغر هاتف محمول في العالم يحمل اسم Tiny T1.

ووفقا لموقع "بزنيس انسايدر"، فإن الهاتف الجديد يوفر كل المزايا الموجودة بالهواتف العادية، حيث يوفر إرسال الرسائل واستقبالها وإجراء المكالمات، كما يدعم شبكات الجيل الثاني 2G، وتبلغ سعة بطاريته 200 مللي أمبير، مما يجعلها قادرة على العمل نحو 3 أيام.

وتبلغ مساحة شاشة الهاتف 0.49 بوصة، بدقة عرض 32×64 بيكسل، ويوجد به شريحة اتصال واحدة، ويخزن 300 جهة اتصال، ويحفظ سجل المكالمات لآخر 50 مكالمة، ويزن الهاتف 13 غراما.

ويبلغ سعر أصغر هاتف في العالم نحو 50 دولارا، وسيكون متاحا في الأسواق بحلول أيار2018.