living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد أيام.. واتساب يودع هذه الهواتف إلى الأبد

27
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد أيام، وتحديدا مع بداية العام الجديد، سيجد عدد من مستخدمي تطبيق التراسل "واتساب"، أنفسهم غير قادرين على استخدامه، ومن دون رجعة.
 
التطور المنتظر، والمزعج بالقطع للكثيرين، لن يكون مفاجئا، فقد أعلن عنه القائمون على التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان، منذ شهور، مع توضيح أسبابه التقنية.
 
ووفقا لموقع "دايلي ميرور" فإن التطبيق الشهير أعلن أنه "يرنو إلى السنوات السبع المقبلة، ويريد التركيز على أنظمة تشغيل الهواتف التي تستخدمها الغالبية العظمى منا".
 
وبناء على ما سبق فإن أي هاتف بلاكبيري يعمل بنظامي تشغيل بلاكبيري او اس أو بلاكبيري 10 لن يستطيع التعامل مع واتساب بداية من العام الجديد.
 
ورغم تحول هواتف بلاكبيري إلى نظام أندرويد هذا العام، إلا أن الأجهزة القديمة لا تزال تستخدم نظم التشغيل الخاصة ببلاكبيري، مما لن يصبح مفيدا بعد الآن مع "واتساب".
 
كما لن يصبح واتساب متاحا أيضا على أي هاتف يعمل بنظام تشغيل ويندوز 8.0، أو ما هو أقدم منه.
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout