نوكيا تحيي هاتفها الأسطوري "E71".. اليكم مواصفاته

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أكدت مصادر في شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع نوكيا، أن الشركة تنوي طرح نسخة محدثة من الهاتف الأسطوري "نوكيا-E71".

واعتبر هاتف "نوكيا- E71" منذ صدوره واحدا من أشهر الهواتف المميزة المخصصة لرجال الأعمال والمهتمين بالإنترنت حينها، وأصبح واحدا من أكثر الهواتف انتشارا في العالم، لما وفره من إمكانيات في التعامل مع العديد من أنواع الملفات وشبكات الاتصال في ذلك الوقت.

واليوم وبعد مرور سنوات على إصدار أولى نسخه في الأسواق، قررت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع نوكيا إسعاد عشاق هذا الهاتف بإطلاق نماذج معدلة منه بشاشات 3.5 بوصة بدقة 480 بيكسل وكاميرات 5 ميغابكسل، بالإضافة إلى مستشعرات قادرة على التعامل مع شبكات الاتصال من الجيل الرابع "4G"، فضلا عن منفذين لبطاقات الاتصال "SIM".

ومن المنتظر أن يطرح الهاتف أوائل 2018 بسعر يتراوح ما بين 150 إلى 300 دولار(وفقا للنسخة والمواصفات التي تحتويها)، حيث سيحافظ على ميزته الأساسية وهي لوحة المفاتيح "QWERTY" التي توفر للمستخدم سرعة كبيرة في الكتابة.