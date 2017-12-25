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هكذا يمكنك تحدث كل لغات العالم في ثوان معدودة

25
DECEMBER
2017
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كشفت تقارير إخبارية عديدة عن طرح تطبيق جديد، يمكنه جعل أي شخص يتحدث كل لغات العالم في ثوان معدودة.

و أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن تطبيق "أنبابل" (Unbabel) سيكون أحد أبرز المنافسين لـ"غوغل ترانسليت" في مجال الترجمة الآلية.

ونقلت الشبكة الأمريكية تصريحات عن فاسكو بيدرو، مؤسس ورئيس الشركة قوله إنه صمم ذلك التطبيق، للقضاء على الحواجز اللغوية في العالم، ولتسهيل تواصل أي شخص مع الآخرين.

ويجمع التطبيق، ما بين الترجمة الآلية، التي يقدمها "غوغل ترانسليت"، والترجمة الاحترافية، التي يقدمها المترجمون والبرامج الراقية الأخرى.

ويعمل التطبيق على جمع النص المراد ترجمته، وترجمته بصورة آلية أولا، ثم تقسيم النص إلى أجزاء، وإرساله إلى مجموعة من الأشخاص حول العالم لتصحيحه وترجمة كل الأشياء الصغيرة المتعلقة به، ثم يقوم شخصا في النهاية بمراجعة تلك الترجمة.

وجمع التطبيق، منذ عام 2013، نحو 40 ألف مترجم مسجل، ونحو 6500 مترجم يعملون بأجر، ونحو 30 موظفا حول العالم.

ويسجل التطبيق جميع المراجعات التي يقدمها المترجمون، من أجل تحسين الترجمة الآلية، التي أصبحت احترافية إلى حد كبير، وتقدم ترجمات أفضل من "غوغل ترانسليت" بصورة أكبر.

ويمكن تحميل التطبيق الجديد على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

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