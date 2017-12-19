نوع جديد من شاشات الهواتف لا ينكسر أبداً

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اكتشف باحثون يابانيون نوعاً جديداً وفريداً من الزجاج يعالج نفسه بنفسه من الخدوش والكسور التي قد تصيبه أثناء الاستخدام، تمهيداً لنهاية عصر شاشات الهواتف الذكية المتهشمة أو المكسورة حال سقوطها على الأرض، قريباً.

وأوضح الباحثون الذين اكتشفوا هذه المادة عن طريق الصدفة، أنها مصنوعة من مادة البوليمر القوية ميكانيكاً للغاية، المتميزة بسهولة إصلاحها بالضغط على الأسطح المكسورة.

ووجد الباحثون عند وضع القطع المتهشمة أو المكسورة معاً لمدة 30 ثانية في درجة حرارة 21 سيلزيوس، كافية لتشكيل ورقة قادرة على تحمل وزن 300 غرام.

واكتشف الطالب يو ياناغيساوا بجامعة طوكيو هذا النوع من الزجاج الذي يدعى "بوليثير ثيروياس"، بمحض الصدفة، أثناء تحضيره مادة تعمل مثل "اللاصق".

ولم يصدق يو النتائج في البداية، وأجرى تجربته عدة مرات، ليتأكد من النتيجة، وتوصل إلى ما آل إليه في كل مرة، مادة زجاجية قوية للغاية تُصلح نفسها ذاتياً.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يُكتشف فيها زجاج من البوليمر يتعافى من تلقاء نفسه، إذ قدّم باحثون في جامعة كاليفورنيا مقترحاً لمادة بوليمر تتمدد 50 مرة من حجمها الطبيعي لإصلاح الكسور الموجودة بها خلال 24 ساعة.

وفي 2015 طرحت شركة إل جي هاتفها "جي فليكس 2" مغطى بطبقة من الخلف قادرة على إصلاح الخدوش البسيطة جداً مع مرور الوقت، لكنها أخفقت تماماً في إصلاح الأضرار الجسيمة.

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