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SNOOZE - اليوم بإمكانك حظر صديق من "فيسبوك" دون خسارة صداقته!

16
DECEMBER
2017
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أطلقت شركة "فيسبوك" خاصية جديدة تحمل اسم "غفوة" أو "snooze" تتيح للمستخدمين حظر منشورات أحد الأصدقاء أو المجموعات لمدة 30 يوماً.
وذكر موقع "تك كرانش" التقني، أن الميزة التي طوّرتها فيسبوك، تتيح حظر ظهور المنشورات الصادرة عن صفحة أو شخص أو مجموعة معينة على الموقع لمدة شهر كامل، وذلك تفادياً لكثر المشاركات والصفحات التجارية والإعلانات التي قد تشكل مصدر إزعاج للمستخدمين.
وأضاف الموقع أن زر "غفوة" يعتبر حلاً وسطًا بين ميزة "إلغاء المتابعة " (unfollow) وإلغاء الصداقة بشكل كامل (unfriend) التي تتخلص من الصديق بشكل كامل.


وأوضح أن الفرق بين "زر غفوة" وإلغاء المتابعة، هي أن الخيار الأول يمنع المشاركات من الظهور على حسابك لفترة مؤقتة مدتها 30 يوماً، في حين أن الخيار الثاني يلغيها بشكل كامل حتى تعيد المتابعة.


وأشارت الشركة أنه لن يتم إشعار الأشخاص أو الصفحات أو المجموعات بتلك "الغفوة"، وسيخبرك الموقع عند انتهاء مدتها البالغة 30 يوماً.
وقد أصبح "زر غفوة" متوفراً حالياً لبعض الحسابات على فيسبوك بشكل تجريبي، على أن يكون متاحاً فيما بعد لبقية أعضاء الشبكة الاجتماعية الذين وصلوا 2 مليار مشترك.


ويمكن العثور على خيار "غفوة" بالضغط على القائمة التي تظهر بجوار مشاركات الأصدقاء أو الصفحات أو المجموعات، وسيظهر لك خيار (snooze for 30 days)، وبعد تنشيطه، لن ترى محتوى من صفحة الشخص أو المجموعة حتى انتهاء الشهر.

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