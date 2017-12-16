living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البشر سيتواصلون بـ "الصمت" مستقبلا!

16
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



يمكن أن يكون البشر قادرين على التواصل مع العالم المحيط في صمت تام، إذا أصبحت تكنولوجيا "زراعة رقائق الدماغ" الجديدة حقيقة واقعة.

وتتميز التكنولوجيا الحديثة بقدرتها على تفعيل عملية التخاطر بين البشر، والقدرة على حل المشاكل المعقدة في أقل من بضع ثوان.

وتبدو عملية زرع رقاقة في الدماغ وكأنها شيء يتعلق بالخيال العلمي، ولكن، يقول البعض إنه يمكن للتكنولوجيا المبتكرة أن تصبح حقيقة واقعة في غضون 15 عاما.

وستتيح الرقائق المزروعة إمكانية حذف الذكريات، كما ستكون شعبية مثل الهواتف الذكية، وفقا لـ بريان جونسون، وهو خبير يعمل على التقنية الحديثة.

وأوضح السيد جونسون، مؤسس الشركة الناشئة Kernel المعنية بتطوير رقائق الدماغ، في حديث أجراه خلال قمة Web Summit في لشبونة الشهر الماضي، أن فتح إمكانيات العقل هو "أعظم شيء يمكن أن تحققه الإنسانية".

واستطرد قائلا: "أتوقع أنه خلال 15 إلى 20 سنة، سيكون لدينا مجموعة قوية من أدوات الدماغ، بحيث يمكننا حل أي سؤال يراودنا. على سبيل المثال، هل يمكن أن يكون لدي ذاكرة مثالية؟ هل يمكنني حذف ذكرياتي؟ أو هل يمكن أن أرفع معدل التعلم؟".

وفي حين قد تعتقد أن مثل هذا الجهاز سيكون متوفرا للأغنياء فقط، يقول السيد جونسون إن الرقائق ستكون شائعة مثل الهواتف الذكية.

وتعمل شركة Kernel حاليا على نماذج رقائق الدماغ، التي يمكن استخدامها طبيا على البشر. وبدأت بإجراء اختبارات على مرضى الصرع في المستشفيات.

ولكن قبل البدء بتطويرها للأشخاص الأصحاء، تأمل الشركة أن تُستخدم الرقائق لتحسين الذاكرة لدى الأشخاص الذين يعانون من الأمراض العصبية، مثل مرض ألزهايمر.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout