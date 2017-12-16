لن تشتروا "آيفون X" بعد معرفة ما حصل لهذه المرأة!

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قالت امرأة تنحدر من مدينة نانجينغ الصينية إن زميلتها في العمل نجحت في تخطي "تقنية التعرف على الوجه" في هاتفين من نوع "آيفون X".

وقالت المرأة لصحيفة "تشاينا مورنينغ بوست" إن زميلتها في العمل استطاعت تخطي "قفل الهاتف" من خلال تقنية التعرف على الوجه في "آيفون X"، ثم قامت باستبداله عند شركة آبل الأميركية، إلا أنها نجحت مرة أخرى في تجاوز الخاصية.

وذكر متحدث باسم آبل أنه لا يستطيع تأكيد تفاصيل القصة، كما أنه لا يتوفر على ما يكفي من المعلومات لتحديد المشكل.

وواجهت تقنية التعرف على الوجه العديد من الانتقادات، على اعتبار أنه يمكن للتوائم والأشقاء تخطي "القفل" بكل سهولة، كما أن الهاتف لا يحدد بدقة وجوه الأطفال دون سن 13، لأن وجوههم لا تشبه أوجه الأشخاص البالغين.

وتصر آبل على أن "التقنية آمنة"، وتقول إن "شخص من أصل مليون شخص يمكنه تخطي تقنية التعرف على الوجه، عكس تقنية البصمة التي ييتطيع "شخص من كل 50 ألف شخص تجاوزها".

ويقول خبراء إن "ماسح بصمة الإصبع أفضل وسيلة من حيث التقنيات الحيوية لحماية الهاتف من القرصنة".

جدير بالذكر أن خاصية "FaceID" تستخدم 30 ألف نقطة ضوئية من أجل التعرف على وجه المستخدم.

(skynews)