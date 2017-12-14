زر على فيسبوك ينقلك إلى واتس آب مباشرة

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تقوم فيسبوك التي تملك تطبيق المراسلة واتس آب، بإطلاق وحدة إعلانية جديدة "Click-to-WhatsApp" صُممت لجعل المستخدمين على اتصال وبينة من جميع الأنشطة التجارية.

وتعارض واتس آب بشدة فكرة وضع الإعلانات داخل خدمتها، وتمثل هذه الخطوة وسيلة "أقل تطفلا"، لتحقيق الدخل عبر التطبيق.

وستكون الوحدة الإعلانية موجودة داخل الإعلانات على فيسبوك، حيث ستظهر كزر "إرسال رسالة" (Send Message). ومن خلال الضغط على هذا الخيار، سيتم فتح محادثة واتس آب مع الشركة وراء الإعلان.

وقال بانشام غاجار، مدير تسويق المنتجات في فيسبوك: "يستخدم الكثير من الناس تطبيق واتس آب للتواصل مع الشركات الصغيرة. إنها طريقة سريعة ومريحة للبقاء على اتصال. ومن خلال إضافة Click-to-WhatsApp إلى إعلانات فيسبوك، يمكن للشركات الآن تسهيل عملية التعرف على المنتجات التجارية".

وتفيد التقارير بأن فيسبوك تطرح الميزة الجديدة في أمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا وأستراليا و"معظم" آسيا.

وعلى الرغم من عدم توضيح الشركة لسبب عدم إدراج أوروبا في القائمة، فقد يكون ذلك مرتبطا بمخاوف تتعلق بالخصوصية طرحتها المفوضية الأوروبية.

ويذكر أن واتس آب على وشك إطلاق تطبيق جديد يسمى "واتس آب الأعمال"، الذي سيسهل على الشركات البقاء على اتصال مع العملاء.

المصدر: إنديبندنت