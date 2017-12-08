تحذير لكل مستخدمي هواتف "آيفون" قبل "الكارثة"

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وجهت تقارير صحفية عديدة تحذيرات شديدة إلى جميع مستخدمي هواتف "آيفون" التابعة لشركة "أبل" الأمريكية، لتجنب ما وصفته بـ"وقوع الكارثة".

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية دراسة أجراها مركز "إلكتريكال سيفنتي فرست"، التي خرجت بنتائج "صادمة" حول هواتف "آيفون".

واكتشفت الدراسة أن نحو 98% من شواحن هواتف "آيفون" مزيفة، وتعرض أصحابها لخطر داهم.

وأشارت الدراسة إلى أن تلك "الشواحن المزيفة" يمكن أن تتسبب في "ماس كهربائي"، ما قد يؤدي إلى حرائق في المنزل من متوسطة إلى مرتفعة الخطورة.

وأجرى الباحثون اختبارات السلامة لشواحن "آيفون" واكتشفوا أن 98% منها تعرض أصحابها لخطر الحريق.

ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء الفريق البحثي، مارتن آلين، التي قالت: "وجدنا أن نحو 49 من أصل 50 شاحنا في بريطانيا فقط فشلوا في اختبارات السلامة".

وتابعت:"اكتشفنا أيضا أن أي شخص يشتري شاحن آيفون عبر أي سوق إلكتروني عبر الإنترنت، فهو يعرض سلامته وسلامة عائلته لخطر كبير".