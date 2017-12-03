من إستخدم آيفون بهذا التاريخ سيحصل على تعويض!

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قد يكون الملايين من مستخدمي هواتف الآيفون بصدد الحصول على تعويضات بعد بدء دعوى قضائية جماعية تتهم "غوغل" بجمع معلومات شخصية بشكل غير شرعي من هواتف آبل.



وبحسب موقع "هافينغتون بوست عربي"، تهدف جماعة الادعاء، التي يقودها ريتشارد لويد، المدير التنفيذي السابق لمؤسسة "?Which" المعنية بحقوق المستهلكين، لتأمين تسوية بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) أو أكثر كتعويض لقرابة 5.4 مليون مستخدمٍ يُعتقد أنّ عملاق التكنولوجيا "غوغل" قد جمع بياناتهم الشخصية من دون إذنهم وبصورة غير قانونية.



وقدمت جماعة الادعاء عريضة الادعاء الأربعاء 29 تشرين الثاني بحق "غوغل"، متسلحة بـ15 مليون جنيه إسترليني (20.25 مليون دولار) من أحد صناديق التقاضي لخوض المعركة القضائية. ويُتوقّع أن تبدأ معركة الدعوى الجماعية العام المقبل.



وتدور القضية حول مزاعم بأنّ "غوغل" في عامي 2011 و2012 قد وضعت شيفرات حاسوبية في هواتف الآيفون تتحايل على متصفح الإنترنت على الجهاز كي يكشف المواقع الإلكترونية التي زارها المستخدم. وقد اتُهمت "غوغل" باستخدام تلك البيانات التي حصلت عليها بصورة غير شرعية لبيع إعلانات موجهة.



ومن المتوقع أن تصل التعويضات إلى بضع مئات من الدولارات لكل مستخدم. وعليه، إذا أقرّت المحكمة 300 جنيه إسترليني (405 دولارات) لكل مستخدم، فهذا يعني أنّ "غوغل" ستدفع 2.2 مليار دولار، وفق لويد.



في المقابل، أعلنت مصادر داخل شركة "غوغل"، التي عيّنت شركة بينسنت مانسون للمحاماة للدفاع عنها، أنّه لم يجرِ جمع أي معلومات شخصية، وأنّ الشركة كانت تحاول ضمان استقبال المستخدمين لإعلانات ذات صلة باهتماماتهم.



وقالت متحدثة رسمية باسم "غوغل": "هذا ليس جديداً، لقد دافعنا عن أنفسنا أمام ادعاءات كثيرة كهذه. ولا نعتقد أنّ هذه القضية تتمتّع بأي أحقية".