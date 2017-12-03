living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من إستخدم آيفون بهذا التاريخ سيحصل على تعويض!

3
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



قد يكون الملايين من مستخدمي هواتف الآيفون بصدد الحصول على تعويضات بعد بدء دعوى قضائية جماعية تتهم "غوغل" بجمع معلومات شخصية بشكل غير شرعي من هواتف آبل.

وبحسب موقع "هافينغتون بوست عربي"، تهدف جماعة الادعاء، التي يقودها ريتشارد لويد، المدير التنفيذي السابق لمؤسسة "?Which" المعنية بحقوق المستهلكين، لتأمين تسوية بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) أو أكثر كتعويض لقرابة 5.4 مليون مستخدمٍ يُعتقد أنّ عملاق التكنولوجيا "غوغل" قد جمع بياناتهم الشخصية من دون إذنهم وبصورة غير قانونية.

وقدمت جماعة الادعاء عريضة الادعاء الأربعاء 29 تشرين الثاني بحق "غوغل"، متسلحة بـ15 مليون جنيه إسترليني (20.25 مليون دولار) من أحد صناديق التقاضي لخوض المعركة القضائية. ويُتوقّع أن تبدأ معركة الدعوى الجماعية العام المقبل.

وتدور القضية حول مزاعم بأنّ "غوغل" في عامي 2011 و2012 قد وضعت شيفرات حاسوبية في هواتف الآيفون تتحايل على متصفح الإنترنت على الجهاز كي يكشف المواقع الإلكترونية التي زارها المستخدم. وقد اتُهمت "غوغل" باستخدام تلك البيانات التي حصلت عليها بصورة غير شرعية لبيع إعلانات موجهة.

ومن المتوقع أن تصل التعويضات إلى بضع مئات من الدولارات لكل مستخدم. وعليه، إذا أقرّت المحكمة 300 جنيه إسترليني (405 دولارات) لكل مستخدم، فهذا يعني أنّ "غوغل" ستدفع 2.2 مليار دولار، وفق لويد.

في المقابل، أعلنت مصادر داخل شركة "غوغل"، التي عيّنت شركة بينسنت مانسون للمحاماة للدفاع عنها، أنّه لم يجرِ جمع أي معلومات شخصية، وأنّ الشركة كانت تحاول ضمان استقبال المستخدمين لإعلانات ذات صلة باهتماماتهم.

وقالت متحدثة رسمية باسم "غوغل": "هذا ليس جديداً، لقد دافعنا عن أنفسنا أمام ادعاءات كثيرة كهذه. ولا نعتقد أنّ هذه القضية تتمتّع بأي أحقية".

Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout