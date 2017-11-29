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مفاجأة سارّة من واتس آب: مزايا جديدة.. هذا ما أصبح بإمكانك فعله!

29
NOVEMBER
2017
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طرح تطبيق واتس آب تحديثاً جديداً لتطبيقه على نظام "آي أو إس" من شأنه السماح للمستخدمين بتشغيل مقاطع فيديو يوتيوب داخل التطبيق نفسه، وأصبح بإمكان المستخدمين، عند تلقي رابط لمقطع فيديو ضمن يوتيوب، النقر عليه لتشغيل الفيديو ضمن واتس آب نفسه، عكس ما كان يحدث سابقاً عند فتح الفيديو عبر تطبيق يويتوب أو متصفح الويب.

كما أصبح بالإمكان مواصلة عملية مشاهدة مقطع الفيديو أثناء التنقل إلى دردشات أخرى، وذلك عبر الميزة التي تشير إليها واتساب باسم "صورة في صورة"، ورغم أن هذا التحديث يعد صغيراً لكنه قادر على تخفيف المشكلة الشائعة جداً لكثير من المستخدمين، بحيث يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو جنباً إلى جنب مع إكمال الحديث مع الأصدقاء بدلاً من الاضطرار إلى إيقاف المحادثات مؤقتاً للمشاهدة.

وتختبر واتس آب ميزة جديدة من شأنها السماح للمستخدمين بكتم مقاطع الفيديو في الدردشات، ما يزيد من التكامل بين النظام وتطبيقات الطرف الثالث، وتعمل الشركة على ميزة أخرى من شأنها السماح للمستخدمين بالتبديل بشكل سريع من المكالمة الصوتية إلى الفيديوية أثناء إجراء المكالمات الصوتية ودون إيقاف المكالمة الصوتية، بالضغط على زر خاص، ويمكن للمستلم رفض المكالمة بالفيديو إذا لم يرغب فيها.

وأضاف التطبيق ميزة جديدة لنظام آي أو إس، تتمثل في إمكانية إقفال التسجيل الصوتي، ويمكن للمستخدمين تسجيل رسالة صوتية دون الضغط بشكل مستمر على زر التسجيل، ويمكن الحصول على النسخة عبر متجر تطبيقات آي أو إس، وتساعد هذه الميزة على تسجيل رسالة صوتية طويلة بكل سهولة.

ويكون ذلك بالنقر على رمز تسجيل رسالة صوتية، وسحبه إلى الأعلى ليظهر رمز القفل، ثم تسجيل الرسالة دون حاجة إلى الضغط المستمر على الرمز.

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