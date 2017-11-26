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كشف عدد من الباحثين التابعين لشركة «غوغل» بجامعة فلوريدا الأميركية عن تطبيق جديد للهواتف الذكية، وهو «بصمة الفم»، والذي يساعد على تأمين الهاتف بطريقة غير تقليدية.



ويستخدم التطبيق على نظام التشغيل «آندرويد»، والذي يستخدم السونار لعرض كيف يستخدم صاحب الهاتف حركة الشفاه أثناء الحديث، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل».



ويعمل التصميم على مراقبة حركة الشفاه، تجنبا لـ«الخداع» في حالة إذا ما سرق أحدهم تسجيلا صوتيا لك للعب بالبيانات.



ويتم مراجعة التطبيق للتأكد منه، خصوصا أن الكثير من المستخدمين ينشرون فيديوهات ومقاطع صوتية لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأطلق مطورو التطبيق الجديد اسم «VoiceGesture» عليه، ومن المقرر أن يكون متوفرا بـ«غوغل بلاي» مطلع عام 2018 المقبل.