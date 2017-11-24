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بالصور - هكذا تُراسل شخصًا قام بحظرك بـ"Block" على "واتساب"

24
NOVEMBER
2017
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لأي سبب من الأسباب قد يقوم شخص ما بحظرك على "واتساب" فلا يمكنك مراسلته او الإتصال به ولكن يوجد طريقة يمكنك بها مراسلته، عبر الخطوات البسيطة التالية:
 
أولا إشراك شخص ثالث:
 
لتنفيذ خطتك يجب إشراك شخص ثالث من قائمة اصدقائك حيث يلعب هذا الشخص الثالث دورا هاما في هذه العملية ولو كان هذا الشخص الثالث صديق مشترك لك وللشخص الذي قام بحظرك فهذا أفضل.
 
ثانيا يقوم الشخص الثالث بإنشاء غروب جديد:
 
الخطوة الثانية هو أن يقوم الشخص الثالث الذي قمت بإختياره بإنشاء غروب جديد يقوم بإدراجك به وإدراج الشخص الذي قام بحظرك.
 
ثالثا مغادرة الشخص الثالث الغروب:
 
بعد إدراجك وإدراج من حظرك بالغروب يقوم الشخص الثالث بمغادرة الغروب وبهذا تكون أنت ومن حظرك فقط في الغروب ويمكنك مراسلته عبر هذا الغروب وبهذا يتمّ حل المشكلة.
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