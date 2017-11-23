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أبل ترتكب خطأ فادحا

23
NOVEMBER
2017
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كشفت شركة أبل الأميركية إعلانها الخاص بعيد الميلاد، يظهر فيه امرأة ورجل وهما يرقصان وسط الشارع بعد أن التقيا صدفة.
ويظهر الفيديو الشابة وهي تمشي في أحد شوارع نيويورك وترقص بينما تستمع لموسيقى من هاتفها الآيفون X، وذلك عبر سماعة لاسلكية.

وتلتقي المرأة بشاب في الشارع، ليشرع الاثنان في الرقص في أجواء رومانسية على وقع تساقط الثلوج وحلول الظلام، ويستمران في رقصهما حتى الفجر.

إلا أن المشاهدين لاحظوا شيئا غير عادي في المشهد النهائي للإعلان، حيث كان كريستوفر يضع في أذنه أيضا سماعة لاسلكية،، إلا أنها اختفت في آخر لقطة من الإعلان، وهو خطأ مرفوض في المجال السينمائي.

وقال معلقون إن مثل هذا الخطأ مرفوض، على اعتبار أنه يظهر العشوائية في تصوير لقطات الإعلان، مشيرين إلى أن هذا خطأ يقع على عاتق الشخص المسؤول عن ملاحظة كل التفاصيل أثناء تصوير المشاهد.

وقالت تقارير إعلامية غربية إن سبب عدم ظهور سماعة الأذن غير واضح، مضيفة "لا نعرف ما إذا كان الخطأ مقصودا أم لا". ولم تعلق أبل بعد على "الخطأ".

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