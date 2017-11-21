'آيفون X' يخلّصكم من 'معاناة' الاستيقاظ صباحاً!

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بخلاف أن خاصية الـ"Face ID" تتيح فتح قفل هاتف "آيفون X" الجديد، والدخول إلى محتويات الهاتف، تبيّن أيضاً أنَّها تمتلك ميزة جديدة قد لا يكون المستخدمون قد اكتشفوها بعد.



ويوفر "آيفونX " حلاً مثالياً، للتخلّص من محاولة الوصول إلى المنبه من أجل إغلاقه، للحصول على بضع دقائق إضافية من النوم، وذلك بخفض صوته، بمجرد النظر إلى شاشته.



وذكر مالكو الهاتف عبر موقع "Reddit"، أنّه بعد انطلاق المنبه لكي يوقظهم من النوم، فوجئوا بأنّ درجة صوت المنبه تنخفض تدريجياً، بعد أن نظروا إليه.



ويقول أحد المستخدمين: "عندما استيقظت هذا الصباح بواسطة منبه هاتفي "آيفونX"، ونظرت إلى شاشته، فوجئت بأنّ مستوى صوته بدأ في الانخفاض، وكرّرت الأمر مرة أخرى للتأكد من الأمر، وبالفعل انخفض صوت المنبه".



وكان هاتف "آيفون X" من إنتاج شركة "آبل" الأميركية، طرح في الأسواق بدءاً من 3 تشرين الثاني.

saidaonline