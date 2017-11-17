واتساب يحل أكبر مشكلة بميزة الرسائل الصوتية

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وجد تطبيق واتساب للتراسل الفوري عبر الإنترنت حلا لأكبر مشكلة يعاني منها مستخدموه عند إرسال رسائل صوتية.

ويعاني مستخدمو تطبيق واتساب عند تسجيل رسائل صوتية، من وجوب استمرار الضغط بالإصبع بشكل متواصل على رمز المايكروفون حتى انتهاء التسجيل.

وأحيانا تنزلق إصبع المستخدم أثناء التسجيل فيقوم بحذف كل ما تم تسجيله، وهو أمر يحدث بشكل متكرر مع عدد كبير من المستخدمين.

وقالت مدونة "WABETAINFO" إن الميزة الجديدة في تطبيق واتساب ستتيح ضغطة واحدة على رمز المايكروفون لبدء التسجيل الصوتي مع إمكانية إلغائه في أي لحظة، ثم الضغط على زر الإرسال عن الانتهاء من التسجيل.

ورغم أن هذه الطريقة قد تسبب مشكلة إرسال تسجيلات صوتية بالخطأ، فإنها قد تلقى ترحيبا بسبب حل قضية الضغط المتواصل لإرسال تسجيل صوتي.

ويعد تطبيق واتساب من الأكثر شعبية حول العالم في مجال التراسل الفوري، وقد أضافت له الشركة مؤخرا العديد من المزايا الجديدة.