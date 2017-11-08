living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنجاز تاريخي لأبل

8
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

باتت أبل أول شركة أميركية تصل قيمتها إلى 900 مليار دولار، في أنجاز جديد لعملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، حسب بيانات نشرتها "وول ستريت جورنال"، الأربعاء.
وقالت الصحيفة الأميركية إن سهم أبل ارتفع الأربعاء 0.3 بالمئة في بداية التعاملات، ليبلغ سعره 175.38، لتصل قيمة الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" إلى 900 مليار دولار لأول مرى في تاريخها.

وسهم أبل بحاجة للإغلاق عند 175.30 لتتخطى قيمتها900 مليار دولار، وفق المصدر نفسه الذي أكد أن الشركة باتت اليوم فعلا أول شركة أميركية تصل قيمتها لهذا الرقم الكبير.

وكان صافي ربح الشركة زاد إلى 10.71 مليار دولار، أو ما يعادل 2.07 دولار للسهم، في الربع الأخير من 9.01 مليار دولار أو 1.67 دولار للسهم في الفترة ذاتها قبل عام. ويفوق الربح توقعات المحللين بتحقيق 1.87 دولار للسهم.

وتوقع محللو نومورا ناستينت أن تصنع الشركة 30 مليون وحدة من "آيفون X" خلال الربع الحالي، لتهدئ مخاوف بشأن إنتاج الهاتف المصنوع من الزجاج والصلب والبالغ سعره 999 دولارا.

ومع أحدث خطوات تتخذها شركات السمسرة، فإن سبعة محللين في وول ستريت على الأقل وضعوا سعرا مستهدفا لأبل يجعل قيمتها السوقية تتجاوز تريليون دولار.

ويقول محللون إن نتائج الشركة للربع الأخير من العام تبرز قدرتها على دفع النمو ليس في هواتف آيفون فقط ولكن عبر مجموعة منتجاتها.

وقالت أبل إنها باعت 46.7 مليون هاتف آيفون في الربع الرابع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول لتتجاوز توقعات المحللين لبيع 46.4 مليون وفقا لشركة فاكت ست للبيانات والتحليلات المالية.

ومثلت إيرادات مبيعات آيفون البالغة 28.58 مليار دولار نحو 55 بالمئة من إجمالي الإيرادات التي ارتفعت 12.2 بالمئة إلى 52.58 مليار دولار.

وقالت أبل إنها باعت 46.7 مليون هاتف آيفون في الربع الرابع المنتهي في 30 سبتمبر لتتجاوز توقعات المحللين لبيع 46.4 مليون وفقا لشركة فاكت ست للبيانات والتحليلات المالية.

ومثلت إيرادات مبيعات آيفون البالغة 28.58 مليار دولار نحو 55 بالمئة من إجمالي الإيرادات التي ارتفعت 12.2 بالمئة إلى 52.58 مليار دولار.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout